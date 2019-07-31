Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие позиции в команде он хотел бы укрепить.
Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я жду конкретики по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону. Скоро пойдут сложные игры, и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он отметил, что если не удастся усилиться новыми игроками, то он будет задействовать молодёжь.

«Будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками», — добавил специалист.

Летом состав «Локомотива» пополнили защитники Мурило Серкейра и Дмитрий Живоглядов. Также был выкуплен трансфер хавбека «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка.

Ранее сообщалось, что Сёмин рассказал, насколько «Локомотив» готов к выступлению в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить