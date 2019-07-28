Сёмин ответил, насколько «Локомотив» готов к выступлению в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о готовности команды в выступления в Лиги чемпионов УЕФА.

«Давайте начнём играть сначала. Да у нас, в РПЛ, нет столько звёзд, сколько в Испании и Англии. Это объективно. В какой то степени они сильнее. Но футбол — коллективная игра. Всё будет зависеть от того, в какой форме подойдём, будут ли все живы здоровы. Много факторов играет. Предыдущие матчи тоже», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.