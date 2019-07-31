Гусев о своём обмене в «Нью-Джерси»: доволен, что всё получилось именно так
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- globallookpress.com
«Рад оказаться в этой команде, хочу как можно лучше за неё играть и выигрывать. Конечно, переживал, потому что не понимаешь, в какую команду можешь попасть, и ничего не контролируешь. Мысли были только об НХЛ, но, конечно, всё могло произойти. Доволен, что всё получилось именно так», — приводит слова Гусева «Чемпионат».
Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка. 29 июля он был обменян в «Нью-Джерси», с которым подписал двухлетний контракт.
В прошлом сезоне Гусев играл за СКА и стал лучшим бомбардиром КХЛ. Он записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в регулярном чемпионате и 19 (9 + 10) — в плей-офф.
Ранее Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса».