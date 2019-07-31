Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»

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Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Слова Макфи? Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь», — приводит заявление Гусева «Чемпионат».

Макфи, комментируя обмен Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз», усомнился в перспективах россиянина в НХЛ из-за его скорости и габаритов, но при этом отметил его видение игры и умение работать руками.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Джерси» высказал мнение, что Гусев сделает атаку команды сильнее.

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