Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
- © Monika Skolimowska/dpa
- globallookpress.com
«Слова Макфи? Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь», — приводит заявление Гусева «Чемпионат».
Макфи, комментируя обмен Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз», усомнился в перспективах россиянина в НХЛ из-за его скорости и габаритов, но при этом отметил его видение игры и умение работать руками.
Ранее генеральный менеджер «Нью-Джерси» высказал мнение, что Гусев сделает атаку команды сильнее.