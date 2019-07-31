Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»

Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Слова Макфи? Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь», — приводит заявление Гусева «Чемпионат».

Макфи, комментируя обмен Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз», усомнился в перспективах россиянина в НХЛ из-за его скорости и габаритов, но при этом отметил его видение игры и умение работать руками.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Джерси» высказал мнение, что Гусев сделает атаку команды сильнее.