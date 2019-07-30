В РФС оценили работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»

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Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин прокомментировал работу VAR на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».
В РФС оценили работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»
  • РИА Новости

«Работу видеоассистентов я оцениваю как отличную. Что касается некоторых организационных и технологических аспектов, то есть определённые погрешности и шероховатости. Но они некритичны, и их вполне можно исправить к ближайшим матчам», — приводит слова Калошина ТАСС.

ЦСКА на своём поле обыграл Локомотив со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об использовании VAR на матче с ЦСКА.

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