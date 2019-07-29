Alfa Romeo опротестует штраф Райкконена и Джовинацци на Гран-при Германии

Итальянская команда «Формулы-1» Alfa Romeo опротестует штраф наложенный на пилотов Кими Райкконена и Антонио Джовинацци по итогам Гран-при Германии.

По словам руководителя команды Фредерика Вассёра, которые передаёт пресс-служба Alfa Romeo, такое решение стюардов гонки крайне разочаровывает, и команда, при всём уважении к Международной автомобильной федерации (FIA) и судьям, намерена обжаловать такое решение.

«Ситуация возникла во время кругов, которые мы провели за машиной безопасности перед стартом, у нас возникла дисфункция сцепления, которая оказалась вне нашего контроля, мы продолжим расследовать причины», — добавил функционер.

К итоговому времени пилотов было прибавлено по 30 штрафных секунд, что отбросило их с седьмого и восьмого на 12-е и 13-е места.

Ранее сообщалось, что в Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона.