Alfa Romeo опротестует штраф Райкконена и Джовинацци на Гран-при Германии

Короткая ссылка
Итальянская команда «Формулы-1» Alfa Romeo опротестует штраф наложенный на пилотов Кими Райкконена и Антонио Джовинацци по итогам Гран-при Германии.
Alfa Romeo опротестует штраф Райкконена и Джовинацци на Гран-при Германии
  • Reuters

По словам руководителя команды Фредерика Вассёра, которые передаёт пресс-служба Alfa Romeo, такое решение стюардов гонки крайне разочаровывает, и команда, при всём уважении к Международной автомобильной федерации (FIA) и судьям, намерена обжаловать такое решение.

«Ситуация возникла во время кругов, которые мы провели за машиной безопасности перед стартом, у нас возникла дисфункция сцепления, которая оказалась вне нашего контроля, мы продолжим расследовать причины», — добавил функционер.

К итоговому времени пилотов было прибавлено по 30 штрафных секунд, что отбросило их с седьмого и восьмого на 12-е и 13-е места.

Ранее сообщалось, что в Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить