Гончаренко рассказал о состоянии Васина, травмированного в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Виктора Васина, получившего повреждение в матче третьего тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».

«У Васина ничего серьёзного. Лёгкое недомогание», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

30-летний защитник, из-за травмы пропустивший большую часть прошлого сезона, получил повреждение в борьбе с форвардом «Локомотива» Антонио Эдером и на 33-й минуте был заменён.

ЦСКА на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».