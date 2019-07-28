Гончаренко рассказал о состоянии Васина, травмированного в матче с «Локомотивом»
- @pfc_cska
«У Васина ничего серьёзного. Лёгкое недомогание», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.
30-летний защитник, из-за травмы пропустивший большую часть прошлого сезона, получил повреждение в борьбе с форвардом «Локомотива» Антонио Эдером и на 33-й минуте был заменён.
ЦСКА на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.
Ранее Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».