Квят о подиуме на Гран-при Германии: я думал, что такого больше никогда не произойдёт в моей жизни

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.

«Невероятно вернуться на подиум во время того, что можно назвать моей второй карьерой. Я думал, что такого больше никогда не произойдёт в моей жизни, так что я невероятно счастлив», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что как никогда был готов сражаться за высокие позиции.

«В этом году я чувствую себя более зрелым, моя голова хладнокровнее, и я лучше готов к борьбе впереди. Думаю, я доказал это сегодня самому себе и каждому вокруг. Надеюсь, скоро это войдёт в привычку!» — добавил 25-летний россиянин.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull. Для Toro Rosso подиум Квята стал вторым в истории команды.

Ранее сообщалось, что руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии.