Бывший футболист «Спартака» посоветовал болельщикам команды критиковать Федуна, а не Кононова

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что основной причиной проблем «Спартака» на старте нового чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) является не самый сильный среди всех участников турнира состав.

«Все стрелы болельщикам я бы советовал обратить не в адрес главного тренера Олега Кононова, а в адрес владельца клуба Леонида Федуна. Он оплачивает трансферы, контракты», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Рейнгольда, ему жаль Кононова, который не обладает достаточными кадровыми ресурсами для достижения поставленных перед ним целей.

«Кононов понимающий парень, толковый, но с теми игроками, которые есть в «Спартаке», больших задач не решишь», — добавил он.

Ранее Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку.