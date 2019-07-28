Бывший футболист «Спартака» посоветовал болельщикам команды критиковать Федуна, а не Кононова
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- РИА Новости
«Все стрелы болельщикам я бы советовал обратить не в адрес главного тренера Олега Кононова, а в адрес владельца клуба Леонида Федуна. Он оплачивает трансферы, контракты», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Рейнгольда, ему жаль Кононова, который не обладает достаточными кадровыми ресурсами для достижения поставленных перед ним целей.
«Кононов понимающий парень, толковый, но с теми игроками, которые есть в «Спартаке», больших задач не решишь», — добавил он.
Ранее Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку.