Сборная России одержала победу над Литвой в стартовом матче юниорского Евробаскета-2019
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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард системы московского ЦСКА Виктор Лахин, набравший 18 очков и совершивший девять подборов.
Следующий поединок на юниорском Евробаскете-2019 сборная России проведёт в воскресенье, 28 июля, против команды Черногории, а в понедельник, 29 июля, подопечные Вадима Филатова встретятся со сверстниками из Италии.
Ранее сообщалось, что в Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу.