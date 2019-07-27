Сборная России одержала победу над Литвой в стартовом матче юниорского Евробаскета-2019

Короткая ссылка
В стартовом матче группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 18 лет в дивизионе А, который проходит в греческом Волосе, сборная России одержала победу над командой Литвы со счётом 74:60.
Сборная России одержала победу над Литвой в стартовом матче юниорского Евробаскета-2019
  • © fiba.basketball

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард системы московского ЦСКА Виктор Лахин, набравший 18 очков и совершивший девять подборов.

Следующий поединок на юниорском Евробаскете-2019 сборная России проведёт в воскресенье, 28 июля, против команды Черногории, а в понедельник, 29 июля, подопечные Вадима Филатова встретятся со сверстниками из Италии.

Ранее сообщалось, что в Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить