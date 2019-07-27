Сборная России одержала победу над Литвой в стартовом матче юниорского Евробаскета-2019

В стартовом матче группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 18 лет в дивизионе А, который проходит в греческом Волосе, сборная России одержала победу над командой Литвы со счётом 74:60.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард системы московского ЦСКА Виктор Лахин, набравший 18 очков и совершивший девять подборов.

Следующий поединок на юниорском Евробаскете-2019 сборная России проведёт в воскресенье, 28 июля, против команды Черногории, а в понедельник, 29 июля, подопечные Вадима Филатова встретятся со сверстниками из Италии.

Ранее сообщалось, что в Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу.