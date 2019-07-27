Квят о квалификации Гран-при Германии: не думаю, что я мог сделать намного больше

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Квят о квалификации Гран-при Германии: не думаю, что я мог сделать намного больше
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сегодня борьба в средней группе была весьма плотной. Если честно, я не думаю, что мог сделать намного больше. Я немного широко выехал в последнем секторе, что стоило мне в районе десятой, но машины впереди были где-то на три десятые быстрее», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что в данных условиях и на данной трассе команда была не так конкурентоспособна, как соперники, и теперь придётся проанализировать причины неудачи.

«Если думать о гонке, то погода может сыграть свою роль, потому что может довольно сильно отличаться от сегодняшней. Думаю, она может немного смешать карты, а я буду упорно работать, чтобы попасть в очки», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял 14-е место, уступив лучшему времени второго сегмента 0,986 секунды. До выхода в третий сегмент ему не хватило 0,791 секунды.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии.

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