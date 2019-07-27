Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии, Квят — 14-й

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

Пятикратный чемпион мира преодолел свой лучший круг по трассе «Хоккенхаймринг» за 1 минуту и 11,767 секунды.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул напарник Хэмилтона по Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят не сумел выйти в третий сегмент квалификации, заняв по итогам сессии 14-е место.

Оба болида команды Ferrari испытали серьёзные технические проблемы по ходу квалификации. Немец Себастьян Феттель не сумел преодолеть ни одного круга и стал последним, а его напарник, «монегаск» Шарль Леклер, не смог побороться за поул, не выехав на трассу про ходу третьего сегмента заездов.

Ранее Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры.