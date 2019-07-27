Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии, Квят — 14-й

Короткая ссылка
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии, Квят — 14-й
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Пятикратный чемпион мира преодолел свой лучший круг по трассе «Хоккенхаймринг» за 1 минуту и 11,767 секунды.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул напарник Хэмилтона по Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят не сумел выйти в третий сегмент квалификации, заняв по итогам сессии 14-е место.

Оба болида команды Ferrari испытали серьёзные технические проблемы по ходу квалификации. Немец Себастьян Феттель не сумел преодолеть ни одного круга и стал последним, а его напарник, «монегаск» Шарль Леклер, не смог побороться за поул, не выехав на трассу про ходу третьего сегмента заездов.

Ранее Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить