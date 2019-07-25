Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры

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Немецкий пилот команды «Формулы-1» Ferrari Себастьян Феттель заявил, что намерен продолжить выступления после текущего сезона.
Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я не думал о завершении карьеры пилота «Формулы-1». Я всегда чувствую давление. Бывает, дела идут плохо, и я совершаю ошибки, но важно прогрессировать и становиться лучше», — цитирует спортсмена Marca.

В текущем сезоне четырёхкратный чемпион «Формулы-1» не выиграл ни одной гонки. Он отстаёт от лидера зачёта пилотов, британца Льюиса Хэмилтона, на 100 очков.

Ранее были подведены итоги Гран-при Великобритании в «Формуле-1».

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