Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры

Немецкий пилот команды «Формулы-1» Ferrari Себастьян Феттель заявил, что намерен продолжить выступления после текущего сезона.

«Я не думал о завершении карьеры пилота «Формулы-1». Я всегда чувствую давление. Бывает, дела идут плохо, и я совершаю ошибки, но важно прогрессировать и становиться лучше», — цитирует спортсмена Marca.

В текущем сезоне четырёхкратный чемпион «Формулы-1» не выиграл ни одной гонки. Он отстаёт от лидера зачёта пилотов, британца Льюиса Хэмилтона, на 100 очков.

Ранее были подведены итоги Гран-при Великобритании в «Формуле-1».