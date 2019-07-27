Главный арбитр КХЛ рассказал о зарплатах хоккейных судей

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов приоткрыл занавес о финансовой составляющей работы судей соревнования.

«80 тыс. рублей за матч — таких цифр нет. Зарплаты судей очень разнятся, зависят от квалификации. Контракты на весь сезон, арбитр должен отработать минимально определённое количество матчей. В зависимости от категорий судьи получают количество матчей. Если в плей-офф арбитр хорошо идёт, он может получить большее количество матчей. Если судья что-то в игре неправильно сделал, у него отнимается до 5% из годового контракта. Начинающий больше 25 тыс. рублей за игру не получает, равно как и больше 10—15 игр он не получит. Но есть и арбитры, которые нормально зарабатывают по российским меркам», — заявил Анисимов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

Также главный арбитр КХЛ добавил, что в трудовой книжке судей нет записи об их работе в лиге, так как в реестре профессий нет пункта «спортивный судья».

Ранее Каменский рассказал о перспективах ряда российских хоккеистов заиграть в НХЛ.