Каменский рассказал о перспективах ряда российских хоккеистов заиграть в НХЛ

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский считает, что Никита Гусев, Кирилл Капризов и Илья Сорокин смогут заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я бы на месте Гусева продолжил карьеру в НХЛ. Чтобы не было потом мучительно больно за упущенный шанс. Ему уже 27 лет — расцвет сил и таланта. Думаю, Капризов тоже созрел для переезда. Более того, он способен быть на ведущих ролях в новом клубе за океаном. Вратарь Сорокин тоже готов к НХЛ», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Также вице-президент КХЛ добавил, что его организация хотела бы, чтобы эти хоккеисты задержались в лиге и радовали российских болельщиков.

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