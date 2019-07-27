Каменский рассказал о перспективах ряда российских хоккеистов заиграть в НХЛ
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«Я бы на месте Гусева продолжил карьеру в НХЛ. Чтобы не было потом мучительно больно за упущенный шанс. Ему уже 27 лет — расцвет сил и таланта. Думаю, Капризов тоже созрел для переезда. Более того, он способен быть на ведущих ролях в новом клубе за океаном. Вратарь Сорокин тоже готов к НХЛ», — цитирует Каменского «Советский спорт».
Также вице-президент КХЛ добавил, что его организация хотела бы, чтобы эти хоккеисты задержались в лиге и радовали российских болельщиков.
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