Бучневич прокомментировал продление контракта с «Рейнджерс»
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«Нормальное компромиссное решение. Не переживал, что меня могут обменять, это бизнес, я не могу его контролировать. В любой момент может произойти всё что угодно. У меня цель — играть в хоккей и побеждать, хорошо выступать, принося пользу команде», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
Также Бучневич считает, что «Рейнджерс» стали сильнее с приобретением Артемия Панарина и защитника Джейкоба Трубы, а также с выбором на драфте финского форварда Каапо Какко.
Ранее сообщалось, что Бучневич согласовал условия нового контракта с «Рейнджерс».