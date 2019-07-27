Бучневич прокомментировал продление контракта с «Рейнджерс»

Российский хоккеист Павел Бучневич прокомментировал подписание нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нормальное компромиссное решение. Не переживал, что меня могут обменять, это бизнес, я не могу его контролировать. В любой момент может произойти всё что угодно. У меня цель — играть в хоккей и побеждать, хорошо выступать, принося пользу команде», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Также Бучневич считает, что «Рейнджерс» стали сильнее с приобретением Артемия Панарина и защитника Джейкоба Трубы, а также с выбором на драфте финского форварда Каапо Какко.

Ранее сообщалось, что Бучневич согласовал условия нового контракта с «Рейнджерс».