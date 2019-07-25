СМИ: Дисквалификация Месси может быть увеличена до шести месяцев

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пересмотрит наказание нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.
СМИ: Дисквалификация Месси может быть увеличена до шести месяцев
  • Reuters

Как сообщает TyC Sports, на предстоящей неделе КОНМЕБОЛ намерена повторно и более детально рассмотреть поведение Месси на Кубке Америки.

Отмечается, что срок дисквалификации 32-летнего форварда может быть увеличен с одного матча до полугода.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки 2019 года Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ отозвала главу Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА.

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