КОНМЕБОЛ дисквалифицировала и оштрафовала Месси

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) применила дисциплинарные санкции к нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси за его высказывания в адрес организации.
КОНМЕБОЛ дисквалифицировала и оштрафовала Месси
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, на 32-летнего форварда не будет наложена дополнительная дисквалификация, помимо той, что предусмотрена за красную карточку, которую он получил в матче за третье место с командой Чили на Кубке Америки 2019 года.

Таким образом, Месси дисквалифицирован на один матч.

Он также будет оштрафован на $1,5 тыс.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

Ранее сообщалось, что Месси извинился перед КОНМЕБОЛ.

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