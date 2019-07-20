СМИ: Месси извинился перед КОНМЕБОЛ

Нападающий сборной Аргентины по футболу и каталонской «Барселоны» Лионель Месси принёс свои извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которую он обвинил в чрезмерной симпатии к Бразилии во время последнего Кубка Америки.

Как сообщает La Nacion, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила в КОНМЕБОЛ официальные извинения 32-летнего футболиста.

Отмечается, что, помимо извинений Месси, в послании в КОНМЕБОЛ также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.