СМИ: Роналду одобрил возможный переход Неймара в «Ювентус»

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Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможный трансфер бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.

Как сообщает El Mundo Deportivo, игроки находятся в хороших отношениях и Роналду считает, что туринцы станут более конкурентоспособными в Лиге чемпионов после прихода бразильца. При этом португалец уверен в том, что у них с Неймаром вышла бы отличная связка.

Ожидается, что агент Неймара Пини Захави на этой неделе встретится в Китае с представителями «бьянконери».

Сам Неймар предпочёл бы вернуться в испанскую «Барселону», но переход маловероятен.

Неймар в минувшем сезоне провёл 28 игр за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 мяча. Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн.

Ранее новичок «Барселоны» Антуан Гризманн выразил мнение, что клубу не нужен Неймар.

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