Гризманн считает, что «Барселоне» не нужен Неймар

Короткая ссылка
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением относительно возможного возвращения в команду бразильца Неймара.
Гризманн считает, что «Барселоне» не нужен Неймар
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Прежде чем говорить об этом, надо помнить, что этот трансфер будет тяжело осуществить. Неймар — хороший игрок, у него была пара травм, однако он всё ещё выступает на невероятном уровне. Но у нас ещё есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые важны для коллектива. Мы хотим многого добиться с ними», — приводит слова Гризманна As.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн евро.

Ранее Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить