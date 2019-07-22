Гризманн считает, что «Барселоне» не нужен Неймар

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением относительно возможного возвращения в команду бразильца Неймара.

«Прежде чем говорить об этом, надо помнить, что этот трансфер будет тяжело осуществить. Неймар — хороший игрок, у него была пара травм, однако он всё ещё выступает на невероятном уровне. Но у нас ещё есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые важны для коллектива. Мы хотим многого добиться с ними», — приводит слова Гризманна As.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн евро.

Ранее Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону».