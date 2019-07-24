В Петербурге обсудили развитие спорта

В Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, посвящённый развитию спорта, сообщает Nation News.

В нём приняли участие эксперты и представители спортивных федераций города.

На мероприятии обсуждались основные проблемы олимпийских и неолимпийских видов спорта в регионе и пути их решения. Также была затронута тема финансирования федераций.

Вместе с этим участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с организацией матчей для юношеских команд, которые не могут самостоятельно оплатить билеты и проживание в другом городе.

Предложения экспертов будут переданы на рассмотрение в комитет по физической культуре и спорту.

Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале «Балтийская яхтенная неделя» в Петербурге.