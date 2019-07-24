В Петербурге обсудили развитие спорта
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В нём приняли участие эксперты и представители спортивных федераций города.
На мероприятии обсуждались основные проблемы олимпийских и неолимпийских видов спорта в регионе и пути их решения. Также была затронута тема финансирования федераций.
Вместе с этим участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с организацией матчей для юношеских команд, которые не могут самостоятельно оплатить билеты и проживание в другом городе.
Предложения экспертов будут переданы на рассмотрение в комитет по физической культуре и спорту.
Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале «Балтийская яхтенная неделя» в Петербурге.