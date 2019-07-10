Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя» открывается в Петербурге

Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя» открывается в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Мероприятия будут проходить в разных местах города. Цель фестиваля, помимо развлекательной, — развитие парусного спорта и яхтенного туризма.

Программа включает фотовыставку «Петербург — парусная столица России», регату «Национальная парусная лига», водно-световое шоу «Балет парусов», концерт на пляже Петропавловской крепости, деловую конференцию об актуальных вопросах парусной отрасли в Санкт-Петербурге.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на проектировку строительства яхтенных марин в Крыму направят 400 млн рублей.