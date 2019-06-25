На проектировку строительства яхтенных марин в Крыму направят 400 млн рублей
- РИА Новости
Как заявила заместитель министра экономического развития республики Татьяна Малий, марины должны появиться в Керчи, Ялте, Евпатории, Коктебеле и Саках.
«Сейчас прорабатывается вопрос с Министерством экономического развития России о выделении порядка 400—450 млн рублей на проектные изыскания пяти марин. Эти средства зайдут в федеральную целевую программу», — цитирует заместителя министра «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что в рамках Ялтинского международного экономического форума заключено соглашение о строительстве яхтенной марины в Феодосии.