На проектировку строительства яхтенных марин в Крыму направят 400 млн рублей

На проектирование строительства пяти яхтенных марин в Крыму направят 400 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Как заявила заместитель министра экономического развития республики Татьяна Малий, марины должны появиться в Керчи, Ялте, Евпатории, Коктебеле и Саках.

«Сейчас прорабатывается вопрос с Министерством экономического развития России о выделении порядка 400—450 млн рублей на проектные изыскания пяти марин. Эти средства зайдут в федеральную целевую программу», — цитирует заместителя министра «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в рамках Ялтинского международного экономического форума заключено соглашение о строительстве яхтенной марины в Феодосии.