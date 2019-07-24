Проводников назвал настоящим воином погибшего боксёра Дадашева

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников отреагировал на гибель российского боксёра Максима Дадашева в результате травм, полученных во время поединка в США.
Проводников назвал настоящим воином погибшего боксёра Дадашева
  • © dadashev__m / Instagram

«Сложно подобрать слова. Это большое горе. Максим — настоящий воин. Бокс — это не игра, это опасный вид спорта. Выходя в ринг, боксёр готов ко всему, и каждый бой может оказаться последним. Скорбим. Покойся с миром», — написал Проводников в своём Instagram.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее боксёр Эдуард Трояновский выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева.

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