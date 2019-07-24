Боксёр Трояновский выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал гибель россиянина Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Это крайне неприятно. Мои соболезнования по этому поводу. Вы сами понимаете, что бокс — силовой вид спорта. Всё может быть, никто не застрахован. Семье Максима мои соболезнования. Не хотелось бы, чтобы в будущем были такие случаи», — цитирует Трояновского Sport24.

Он подчеркнул, что Дадашев являлся перспективным боксёром и мог побороться за звание чемпиона мира. По его словам, неизвестно, как можно было избежать данного инцидента.

«Это бокс, есть правила, которые уже давно устоялись. Тем он и привлекает, что это своего рода война в ринге. Но порой заканчивается такими исходами», — добавил Трояновский.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее знакомый Дадашева заявил, что боксёру нельзя было заниматься спортом из-за здоровья.