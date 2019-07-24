Знакомый Дадашева рассказал о его проблемах со здоровьем

Двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян, который выступал вместе с Максимом Дадашевым за национальную сборную, заявил, что погибший в результате полученных в поединке травм боксёр имел проблемы со здоровьем.

«Может быть, я ошибаюсь, но у Максима были проблемы со здоровьем. Говорили, что, когда у него было обследование, у него уже тогда выявили проблемы со здоровьем», — цитирует спортсмена Sport24.

По его словам, о проблемах со здоровьем у Дадашева помнит и личный тренер Закаряна. Он отметил, что у погибшего боксёра были проблемы с головой.

«Ему нельзя было боксировать, я не могу на 100% говорить, но, по-моему, было такое, что он перенес вирусный менингит. Ему тяжело пришлось, он выкарабкивался из этого состояния очень долго», — сказал Закарян.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее болельщики организовали сбор средств для семьи боксёра Дадашева.