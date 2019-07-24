Болельщики организовали сбор средств для семьи боксёра Дадашева

Болельщики запустили сбор средств для семьи российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в результате травм, полученных во время поединка в США.

Сбор средств организован на сайте GoFundMe.

На данный момент пожертвовано $500 из запланированных $20 тыс.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее сообщалось, что скончавшегося в США боксёра Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге.