Скончавшегося в США боксёра Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге

В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга заявили, что скончавшегося в США боксёра Максима Дадашева, который умер в результате полученных во время поединка травм, похоронят в Санкт-Петербурге.

«Его похоронят в Петербурге. Когда это будет и на каком кладбище, я пока сказать не готов. Для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию», — цитирует представителя организации ТАСС.

При этом в федерации отметили, что это ещё не точно, так как родственники могут настоять на похоронах в Дагестане. Отмечается, что организация находится в постоянном контакте с родными Дадашева и окажет им всю возможную помощь.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее боксёр Дмитрий Бивол опубликовал видео, посвящённое Дадашеву.