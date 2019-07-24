Боксёр Бивол опубликовал видео, посвящённое погибшему Дадашеву

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал гибель своего друга Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище… на радость публике», — написал Бивол в своём Instagram, опубликовав видео, посвящённое умершему Дадашеву.

Бивол также отметил, что Дадашев был другом с большой буквы, а также весёлым и отзывчивым человеком.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева.