Боксёр Бивол опубликовал видео, посвящённое погибшему Дадашеву

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал гибель своего друга Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
Боксёр Бивол опубликовал видео, посвящённое погибшему Дадашеву
  • globallookpress.com

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище… на радость публике», — написал Бивол в своём Instagram, опубликовав видео, посвящённое умершему Дадашеву.

Бивол также отметил, что Дадашев был другом с большой буквы, а также весёлым и отзывчивым человеком.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева.

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