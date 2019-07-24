Боксёр Бивол опубликовал видео, посвящённое погибшему Дадашеву
- globallookpress.com
«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище… на радость публике», — написал Бивол в своём Instagram, опубликовав видео, посвящённое умершему Дадашеву.
Бивол также отметил, что Дадашев был другом с большой буквы, а также весёлым и отзывчивым человеком.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева.