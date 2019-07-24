Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новость о гибели российского боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Выражаю соболезнования родным и близким боксёра Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям», — написал Кадыров в своём Twitter.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, когда тело Дадашева будет доставлено в Россию.