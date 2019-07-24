Кремлёв рассказал, когда тело Дадашева будет доставлено в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о сроках перевозки тела скончавшегося российского боксёра Максима Дадашева из США в Россию.

«Нам сказали, что в течение десяти дней. Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы тело доставили быстрее. Отправили туда людей для этого. В США идёт взаимодействие на дипломатическом уровне», — приводит слова Кремлёва «РБК-Спорт».

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее Сергей Ковалёв заявил, что рефери должен был остановить бой Дадашева.