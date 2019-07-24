Кэмпбелл допустил, что ван Дейк может получить «Золотой мяч»
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«Кто знает? Я бы не удивился. Он прошёл отличный путь и хорошо себя показал. Сюрпризом это точно ни для кого не станет», — сказал англичанин в интервью программе Raw Take.
При этом он подчеркнул, что ему сложно дать объективную оценку выступлениям ван Дейка, так как постоянно происходит смена поколений.
«Раньше было сразу много талантливых защитников, но сейчас всё иначе. Сама философия игры стала другой. Крайние защитники чаще подключаются к атакам, обороне уделяется гораздо меньше внимания. Но именно такие люди, как Вирджил, меняют футбол», — отметил Кэмпелл.
Ранее Кэмпбелл объяснил, почему он поменял отношение к Восточной Европе.