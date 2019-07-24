Кэмпбелл объяснил, почему он поменял отношение к Восточной Европе

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Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл ответил на вопрос, что заставило его поменять отношение к странам Восточной Европы.
Кэмпбелл объяснил, почему он поменял отношение к Восточной Европе
  • Reuters

«Футбол даёт прекрасную возможность путешествовать по всему миру, воочию видеть то, за чем раньше ты мог наблюдать лишь на экране телевизора. Я посетил несколько российских городов, и это был потрясающий опыт. Разумеется, было бы глупо называть какую бы то ни было страну идеальной. Но, с моей точки зрения, всё было великолепно», — отметил экс-игрок в интервью программе Raw Take.

Он подчеркнул, что иногда человеку следует лично убедиться в каких-то вещах, поэтому необходимо как можно больше путешествовать.

«Да, мир неидеален, но каждый должен самостоятельно судить о том или ином месте. Конечно, никто не отменял разницу в менталитете. То, что не понравится одному человеку, не вызовет никакой негативной реакции у другого. Это нормально. Всё сводится к тому, насколько тебе комфортно в этих условиях», — добавил Кэмпбелл.

Ранее экс-футболист сборной Англии рассказал, чем его поразила Россия.

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