Экс-футболист сборной Англии рассказал, чем его поразила Россия

Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл признался, что у него поменялось мнение о России во время чемпионата мира 2018 года.

«Иногда у тебя в голове заранее складывается определённая картинка, возможно, не всегда положительная. Но спорт позволяет посмотреть на вещи с иной точки зрения. Толпы болельщиков, команды, прекрасные матчи — всё это меняет твой взгляд», — отметил экс-игрок в интервью программе Raw Take.

Он также рассказал о местах, которые больше всего его поразили в России.

«Волгоград поразил меня с исторической точки зрения. Мне удалось посетить места, связанные со Второй мировой войной, музеи, мемориальные комплексы. Всё это стало для меня большим открытием. Думаю, многие английские болельщики остались со мной солидарны. Ты начинаешь общаться с новыми людьми, узнаёшь об их прошлом. Именно так рушатся определённые барьеры», — сказал Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге вызвали самый высокий спрос среди местных жителей.