РПЛ определилась с местом проведения матча «Оренбург» — «Зенит»

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Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение, на каком стадионе состоится матч третьего тура между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом».
РПЛ определилась с местом проведения матча «Оренбург» — «Зенит»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

По словам спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, которые передаёт ТАСС, встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Домашняя арена «Оренбурга» не прошла лицензирование, и планировалось, что клуб будет проводить домашние игры на «Самара Арене». Позднее стало известно, что президент «Оренбурга» Владимир Кияев обратился в РПЛ с гарантиями устранения проблем, которые помешали стадиону получить лицензию на проведение матчей лиги.

Матч «Оренбург» — «Зенит» запланирован на 28 июля. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском.

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