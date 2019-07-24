РПЛ определилась с местом проведения матча «Оренбург» — «Зенит»
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- РИА Новости
По словам спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, которые передаёт ТАСС, встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Домашняя арена «Оренбурга» не прошла лицензирование, и планировалось, что клуб будет проводить домашние игры на «Самара Арене». Позднее стало известно, что президент «Оренбурга» Владимир Кияев обратился в РПЛ с гарантиями устранения проблем, которые помешали стадиону получить лицензию на проведение матчей лиги.
Матч «Оренбург» — «Зенит» запланирован на 28 июля. Начало — в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском.