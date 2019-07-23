Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
«Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами, крепитесь», — говорится в сообщении РПЛ.
Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей, четверо из них погибли.
Ранее сообщалось, что VAR будет применяться во всех матчах РПЛ после зимнего перерыва.