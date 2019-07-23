Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском

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Матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также игры молодёжного футбольного первенства начнутся с минуты молчания в память о детях, погибших в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском.
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском
  • © РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами, крепитесь», — говорится в сообщении РПЛ.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей, четверо из них погибли.

Ранее сообщалось, что VAR будет применяться во всех матчах РПЛ после зимнего перерыва.

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