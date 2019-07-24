Лопырёва выступила против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе

Короткая ссылка
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырёва выступила против идеи уравнять уровень зарплат мужчин и женщин в футболе.
Лопырёва выступила против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Тема равенства и того, что женщины и мужчины в футболе должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же», — заявила Лопырёва в эфире «Русского радио».

Ранее сообщалось, что в США могут отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства в футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить