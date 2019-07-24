Лопырёва выступила против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырёва выступила против идеи уравнять уровень зарплат мужчин и женщин в футболе.

«Тема равенства и того, что женщины и мужчины в футболе должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же», — заявила Лопырёва в эфире «Русского радио».

Ранее сообщалось, что в США могут отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства в футболе.