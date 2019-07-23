Главный тренер «Авангарда» Хартли назвал Войнова шикарным приобретением

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли оценил приобретение клубом хоккеиста Вячеслава Войнова.

«Это шикарно! Помню, я был в Канаде и получил сообщение от Максима Сушинского о том, что у нас есть шанс подписать Войнова. Я подумал: «Ух ты!» — и сразу сказал: «Давайте!» — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он отметил, что сделка была совершена за несколько часов. По его словам, сейчас есть время привести всех хоккеистов в игровой тонус, несмотря на то что Войнов пропустил весь прошлый сезон.

«Войнов — прекрасный человек и хоккеист. Думаю, он будет очень большой частью нашей команды», — сказал Хартли.

В 2015 году Войнов, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

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