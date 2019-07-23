FINA вынесла предупреждение пловцам Скотту и Сунь Яну за их поведение

Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение британцу Данкану Скотту и китайцу Сунь Яну за их поведение на награждении после заплыва на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Как отмечается в заявлении организации, оба спортсмена вели себя недопустимо в том эпизоде.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

21 июля австралиец Мак Хортон демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Затем на один подиум с китайцем отказался становиться британский пловец Данкан Скотт после соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем. В связи с этим Сунь Ян начал высказывать Скотту претензии на повышенных тонах.

Ранее сообщалось, что в Австралии инцидент с пловцами Хортоном и Сунь Яном связали с допингом в России.