FINA вынесла предупреждение пловцам Скотту и Сунь Яну за их поведение
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Как отмечается в заявлении организации, оба спортсмена вели себя недопустимо в том эпизоде.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.
21 июля австралиец Мак Хортон демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Затем на один подиум с китайцем отказался становиться британский пловец Данкан Скотт после соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем. В связи с этим Сунь Ян начал высказывать Скотту претензии на повышенных тонах.
Ранее сообщалось, что в Австралии инцидент с пловцами Хортоном и Сунь Яном связали с допингом в России.