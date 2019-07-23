В Австралии инцидент с пловцами Хортоном и Сунь Яном связали с допингом в России

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Австралийская ассоциация учителей и тренеров по плаванию (ASCTA) обратилась к Международной федерации плавания (FINA) по поводу инцидента с Маком Хортоном и китайцем Сунь Яном, вспомнив в том числе о ситуации с допингом в России.
В Австралии инцидент с пловцами Хортоном и Сунь Яном связали с допингом в России
  • Reuters

«На протяжении слишком долгого времени от руководящих органов не было никакого адекватного ответа, что привело к кризису. От спортсменов ГДР в 70-х и 80-х до представителей Китая и России в недавнем прошлом мы слышим повторяющиеся систематические обвинения в нарушениях, которые никто не стал проверять», — приводит слова организации Swimming World Magazine

ASCTA считает, что FINA не может защитить права чистых спортсменов и призвала международную федерацию к нулевой терпимости к допингу. 

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

21 июля австралиец Мак Хортон демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Затем на один подиум с китайцем отказался становиться британский пловец Данкан Скотт после соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем.

Ранее российский пловец Мартин Малютин признался, что не очень верит в честность Сунь Яна.

 

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