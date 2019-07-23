Российский пловец Малютин признался, что не очень верит в честность Сунь Яна

Российский пловец Мартин Малютин, который завоевал бронзу в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу, ответил на вопрос, верит ли он в честность китайца Сунь Яна, который замешан в допинговом скандале.

«Не особо», — цитирует Малютина «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что не видит ничего критичного в совместном фото на пьедестале и считает, что китайского пловца всё равно можно опередить.

Ян завоевал золото на дистанции 200 м вольным стилем.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

21 июля австралиец Мак Хортон, демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Ранее сообщалось, что ещё один пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с Сунь Яном.