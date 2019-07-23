Российский пловец Малютин признался, что не очень верит в честность Сунь Яна
- Reuters
«Не особо», — цитирует Малютина «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что не видит ничего критичного в совместном фото на пьедестале и считает, что китайского пловца всё равно можно опередить.
Ян завоевал золото на дистанции 200 м вольным стилем.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.
21 июля австралиец Мак Хортон, демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем.
Ранее сообщалось, что ещё один пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с Сунь Яном.