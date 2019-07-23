Отец Нурмагомедова считает, что на бой его сына в «Лужниках» пришли бы 100 тысяч человек

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что, если бы бой его сына проходил в «Лужниках», на него пришли бы 100 тыс. зрителей.

«Если провести бой в «Лужниках» весной или летом, будет примерно 100 тыс. зрителей, Хабиб соберёт полную арену. Если это будет Жорж Сен-Пьер, Тони Фергюсон или Конор Макгрегор или если будет готов приехать Флойд Мейвезер», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что Россия сможет организовать любой турнир на самом высоком уровне.

Ранее он рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для Дастина Порье.