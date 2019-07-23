Отец Нурмагомедова заявил, что пока не планирует получать американскую визу

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что пока не планирует добиваться получения визы в США.

«Пока даже не думал об этом. Зачем я буду дёргаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать. У меня есть «шенген», могу свободно перемещаться по Европе, а американская виза... Ведь и Хабибу когда-то отказывали, но потом дали. Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Американская виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована. В 2018 году отец чемпиона UFC подавал документы на визу, однако получил отказ.

Ранее он рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для Дастина Порье.