Отец Нурмагомедова заявил, что пока не планирует получать американскую визу
- РИА Новости
«Пока даже не думал об этом. Зачем я буду дёргаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать. У меня есть «шенген», могу свободно перемещаться по Европе, а американская виза... Ведь и Хабибу когда-то отказывали, но потом дали. Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Американская виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована. В 2018 году отец чемпиона UFC подавал документы на визу, однако получил отказ.
Ранее он рассказал, что его сын приготовил нечто особенное для Дастина Порье.