Кириленко: Мозгов мог бы помочь сборной на КМ-2019, только если бы был здоров
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- РИА Новости
«Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если бы был здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму», — приводит слова Кириленко ТАСС.
32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.
По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября Китае.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу сыграет с Аргентиной и Испанией перед КМ-2019.