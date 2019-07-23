Кириленко: Мозгов мог бы помочь сборной на КМ-2019, только если бы был здоров

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за национальную команду на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если бы был здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму», — приводит слова Кириленко ТАСС.

32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября Китае.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу сыграет с Аргентиной и Испанией перед КМ-2019.