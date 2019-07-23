Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не поможет национальной команде на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее Сергей Базаревич рассказал, в какой форме баскетболисты сборной России прибыли на сбор перед КМ-2019.