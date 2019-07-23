Базаревич рассказал, в какой форме баскетболисты сборной России прибыли на сбор перед КМ-2019
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«К сожалению, есть травмированные, чьё состояние мы будем оценивать по ходу сбора. Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки отбора на Евробаскет-2021.