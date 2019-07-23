Базаревич рассказал, в какой форме баскетболисты сборной России прибыли на сбор перед КМ-2019

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал, как прошла первая тренировка в рамках сбора национальной команды для подготовки к выступлению на Кубке мира 2019 года.

«К сожалению, есть травмированные, чьё состояние мы будем оценивать по ходу сбора. Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки отбора на Евробаскет-2021.