Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки отбора на Евробаскет-2021

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

«Всё зависит от того, кто будет играть. Что у нас, что у соперников. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учётом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба. Кто кого отпустит, как это будет работать, пока неизвестно», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

По итогам жеребьёвки соперниками сборной России в отборе на Евробаскет-2021 станут команды Италии, Македонии и Эстонии. Матчи квалификации пройдут с февраля 2020 года по февраль 2021-го.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ.