Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки отбора на Евробаскет-2021
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«Всё зависит от того, кто будет играть. Что у нас, что у соперников. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учётом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба. Кто кого отпустит, как это будет работать, пока неизвестно», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
По итогам жеребьёвки соперниками сборной России в отборе на Евробаскет-2021 станут команды Италии, Македонии и Эстонии. Матчи квалификации пройдут с февраля 2020 года по февраль 2021-го.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ.