Стали известны соперники сборной России по отборочному этапу Евробаскета-2021

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Мужская сборная России по баскетболу узнала своих соперников по отборочному этапу чемпионата Европы 2021 года.
Стали известны соперники сборной России по отборочному этапу Евробаскета-2021
  • Reuters

Как сообщается в Twitter Евробаскета, россияне сыграют в группе B с командами Италии, Македонии и Эстонии.

Матчи квалификации пройдут с февраля 2020 по февраль 2021 года.

Финальная стадия турнира состоится в Грузии, Италии, Чехии и Германии. Таким образом, в группах с этими командами будет разыграно по две путёвки на чемпионат Европы, так как хозяева будут отбираться на Евробаскет автоматически. В остальных квартетах в финальную стадию выйдут по три команды. 

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ.

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