Стали известны соперники сборной России по отборочному этапу Евробаскета-2021
- Reuters
Как сообщается в Twitter Евробаскета, россияне сыграют в группе B с командами Италии, Македонии и Эстонии.
Матчи квалификации пройдут с февраля 2020 по февраль 2021 года.
Финальная стадия турнира состоится в Грузии, Италии, Чехии и Германии. Таким образом, в группах с этими командами будет разыграно по две путёвки на чемпионат Европы, так как хозяева будут отбираться на Евробаскет автоматически. В остальных квартетах в финальную стадию выйдут по три команды.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ.
⚠ #EuroBasket 2021 Qualifiers Draw Results ⚠— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 22, 2019
Mark the dates ⬇️.
🗓 February 17-25, 2020.
🗓 November 23-1 December, 2020.
🗓 February 15-23, 2021. pic.twitter.com/uvR4ui5GCF