Сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ
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Встреча завершилась со счётом 88:80 в пользу бельгийской команды.
Самым результативным игроком в составе российской команды стал Юрий Умрихин, набравший 18 очков. Ещё по 13 очков у Ивана Евстигнеева и Владислава Емченко.
В составе сборной Бельгии 24 очка в активе Леандера Дегроога.
По итогам континентального первенства среди команд дивизиона B в элитный дивизион выходят призёры турнира. Таким образом, российская команда не сумела вернуться в дивизион А, из которого вылетела в 2015 году.
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