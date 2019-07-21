Сборная России по баскетболу не смогла вернуться в элитный дивизион молодёжного ЧЕ

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Бельгии в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу 2019 года среди игроков до 20 лет в дивизионе B.

Встреча завершилась со счётом 88:80 в пользу бельгийской команды.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Юрий Умрихин, набравший 18 очков. Ещё по 13 очков у Ивана Евстигнеева и Владислава Емченко.

В составе сборной Бельгии 24 очка в активе Леандера Дегроога.

По итогам континентального первенства среди команд дивизиона B в элитный дивизион выходят призёры турнира. Таким образом, российская команда не сумела вернуться в дивизион А, из которого вылетела в 2015 году.

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